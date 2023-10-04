Нынешние владельцы выкупили здание в 2016 году и начали ремонт в запущенном помещении. В основном обновления касались электричества, сантехники, покраски стен и другого. Владельцы даже могли наслаждаться "творческой свободой" в отдельных частях исторически важного здания. Но снаружи гостиницу они не обновляли совсем, потому что это историческое здание.

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Отель как будто переносит в 19 век

В последнее время это место сдавали в аренду для свадебной пары на 48 часов. В течение этого времени они имеют доступ к восьми гостиничным номерам, коммерческой кухне и танцевальному залу. Кроме того, в отеле есть салон, который доступен только арендаторам.

В свое время в течение 100 с лишним лет здание также являлось частной резиденцией. В отеле до сих пор есть "комната менеджера", где жил мужчина, обслуживавший дом.

Дизайн интерьера выполнен в классическом стиле. При ремонте владельцы сохранили большинство оригинальных деталей, поэтому отель является настоящей капсулой времени.

Интерьер просто впечатляет / Фото Sotheby's International Realty

Вместе с гостиницей владельцы могут продать часть своего бизнеса с лицензией на алкогольные напитки. Продавец даже согласился бы остаться управлять гостиницей на время, пока новые владельцы изучат правила.

Регион, где расположен отель, известен благодаря отличным винам и вкусной еде. Агенты по недвижимости говорят, что это идеальное место для жизни или заработка.