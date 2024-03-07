Яке місце в домі треба обов'язково прибрати в березні: не ігноруйте це

Як тільки настає нова пора року, наш дім так і просить про прибирання. Експерти кажуть, що в березні треба обов'язково прибрати одну зону, щоб в оселі було свіжо.

Час уже прибрати зимову павутину, і тим самим підготуватися до сезонних змін із наближенням літа. Як тільки стає тепліше, час братися до очищення зони вікон і всіх місць довкола них.

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Очистьте вікна

Помити вікна треба не лише для краси, а й для того, щоб кімната стала світлішою, адже сонячне проміння максимально проникатиме крізь них. У домі одразу стане ясніше, а відтак проводити час буде значно приємніше.

Окрім того, за зиму на вікнах утворився конденсат, що сприяє створенню середовища, сприятливого для розвитку цвілі. Почистивши вікна в березні, коли конденсат на вікнах за ніч утворюється менше, ви зможете уникнути цвілі чи позбутися надмірної вологості.

Помийте віконниці та поперіть штори

Штори вбирають багато пилу / Фото Studio Duggan

"Обов'язково очистьте пил з віконниць та поперіть штори. За зиму вони могли накопичити багато бруду, алергенів та інших шкідливих речовин. Це потрібно для того, щоб вони не погіршували якість повітря й не впливали на ваше здоров'я", – кажуть експерти.

Штори та віконниці також можуть бути схильні до "цвітіння" через утворення конденсату на вікнах. Ретельне очищення у березні знищить спори цвілі, що допоможе запобігти їхньому подальшому росту.