Знання правильного порядку полегшить цю найнуднішу домашню роботу. Експертка з екологічного прибирання Алісія Соколовскі поділилася рекомендаціями.

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Що прибрати в першочергово

Під час прибирання ванної кімнати найкраще почати з миття ванни або душової кабіни, а також раковини.

Оцет і вода або харчова сода і вода добре очищують мильну піну та наліт, які накопичуються у ваннах, душах і раковинах. Якщо цього буде недостатньо, спробуйте змішати харчову соду та оцет, щоб зробити пасту. Нанесіть пасту на стійкіші ділянки та залиште на певний час, щоб кислота в оцті розщепила накип,

– пояснює Алісія Соколовскі.

Душові кабіни та раковини часто не потребують таких агресивних хімічних засобів для чищення, як унітази та підлога. Тому побутових розчинів буде достатньо.

Не забувайте почистити завісу для душу, якщо вона у вас є. Адже з часом на завісі накопичиться багато бруду та мила, а пізніше – цвіль.

"Вологе середовище є основним місцем для розмноження бактерій, тому ви повинні мати звичку регулярно очищати штору", – наголосила експертка.

Більшість штор для душу покласти в пральну так само, як ковдру або рушник. Зазвичай достатньо це робити кожні три місяці.