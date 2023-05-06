Як правильно прибирати у ванній: з чого починати та що робити не слід

Ванну кімнату часто вважають найскладнішою для прибирання. Багато хто не знає, з чого правильно починати, щоб процес був легким та швидким.

Якщо знати правильний порядок, можна полегшити будь-яку нудну домашню роботу. Експерт з екологічного прибирання Алісія Соколовскі розповіла, з чого почати та як це зробити без агресивних хімікатів.

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Що прибирати у ванній найперше

Спочатку експертка радить мити ванну та душову кабіну, а також раковину.

"Оцет і вода або харчова сода і вода чудово працюють, очищуючи мильну піну, яка накопичується у ваннах, душах і раковинах. Якщо ви виявите, що ці розчини недостатньо міцні для тих ділянок, які важко очистити, спробуйте змішати харчову соду та оцет, щоб зробити пасту. Нанесіть пасту на складніші ділянки та залиште на деякий час, щоб кислота в оцті могла допомогти розщепити накип", – пояснює Алісія Соколовскі.

Який правильний порядок

Спочатку слід налити в раковину, ванну та душ мийний засіб і залишити, щоб він почав боротися з брудом. Далі винесіть килими, якщо вони є, та очистьте їх. Потім помийте раковину, ванну та душову кабіну. Згодом витріть усе інше від пилу. Вкінці помийте унітаз, а потім – підлогу.

Унітаз треба мити під кінець прибирання / Фото Pexels

Чого не можна робити під час прибирання

Прибираючи ванну кімнату, не використовуйте одну й ту саму тканину чи губку для чищення.

Це може не лише поширювати бактерії у кран, але й перехресно забруднити раковину надто абразивними або агресивними хімікатами. Для раковини, ванної та унітазу беріть нову ганчірку.