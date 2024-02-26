Квартира в Одесі: які зараз ціни та скільки коштує найдешевше житло
Джерело:РБК-Україна
На попит і вартість житла в Одесі завжди впливала сезонність, тому зимою квартиру купувати вигідніше. Зараз ціни на помешкання в місті трохи знизилися.
Через постійний ризик обстрілів і виїзд частини населення у 2022 році ціни на житло в Одесі почали падати. Влітку ситуація трохи змінилася через підвищений попит, але вже взимку середня вартість знову стала нижча. Про це розповів спеціаліст з продажу квартир в Одесі, член асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Внученко.
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Скільки коштує купити житло в Одесі
Орієнтовна вартість однокімнатних квартир по районах:
- Черемушки – від 10 тисяч доларів;
- Приморський – від 20 тисяч доларів (середня ціна зазвичай вища);
- Київський – від 10 тисяч;
- Молдаванка – від 10 до 100 тисяч;
- Великий фонтан – від 21 до 320 тисяч (район в курортній зоні біля моря);
- Аркадія – від 17 до 485 тисяч;
- Пересип – від 10 до 57 тисяч;
- Чубаївка – від 16 до 100 тисяч;
- Сахалінчик – від 19 до 107 тисяч;
- Чорноморка – від 13 до 70 тисяч.
Найдешевші квартири
Фахівець каже, що бюджетне житло в Одесі можна придбати, якщо вкласти кошти на етапі будівництва житлових комплексів. Наприклад, маленька квартира з одною кімнатою в процесі будівництва може коштувати близько 10 тисяч доларів.
Є також дешеві варіанти житла, куди вже можна заселятися. Наприклад, на проспекті Свододи продають смартквартиру площею 14 квадратних метрів за 12 990 доларів. Стан квартири за таку ціну буде задовільний – у ній потрібно буде зробити косметичний ремонт.