Цей затишний будиночок на безлюдному острові пропонує повноцінне відключення від світу. Питання лише вартості такого спокою.

Цікаво Маленький, але дуже затишний: як виглядає чарівний будиночок за 150 тисяч доларів у Каліфорнії

Будинок продають з цілим островом

Острівний відпочинок здається раєм багатьом. Проте вишукані альтернативи переповнені туристами та забудовами, а безлюдні зазвичай пропонують не надто привабливі рибальські старенькі будиночки. Цей же стане унікальним винятком, адже має неперевершену локацію, історичне минуле та стильний дизайн.

Разом з особняком продаються 94 гектари з майже 2 кілометрами водної лінії. Запитів від охочих придбати це райське місце було вже чимало.



Весь острів може стати вашим / Фото Realestate

Будинок має вихід до води / Фото Realestate



Красивий вид з тераси / Фото Realestate

Нас завалили повідомленнями, люди дуже хочуть отримати уявлення про його ціну. Місцевий покупець уже зробив пропозицію, і є деякі міждержавні покупці, які також серйозно розглядають її. Це особлива власність,

– каже агент з нерухомості.

Ще один козир локації – цілковита конфіденційність. В'їзд на територію здійснюється по довгій приватній дорозі, тож неочікуваний гість з'явитись просто не зможе. Покупців приваблює і затишний фасад, і великий простір навколо будинку, що веде до берегової лінії.



Екстер'єр вражає / Фото Realestate

Затишна вітальня з видом на воду / Фото Realestate

Тут є і сучасна кухня / Фото Realestate

Історія цього будиночка почалась майже 2 століття тому, у 1840-х роках. Його власником був моряк, який перевозив пароплавом кораблі з Гобарта до Великої затоки. Також були в історії майже пів століття, що будівля провела на самоті в оточенні дикої природи. Тоді територію використовували для сільськогосподарської діяльності, проте тримати у власності будинок ніхто не зважився.