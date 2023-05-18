Этот уютный домик на необитаемом острове предлагает полноценное отключение от мира. Вопрос только стоимости такого покоя.

Интересно Маленький, но очень уютный: как выглядит волшебный домик за 150 тысяч долларов в Калифорнии

Дом продают с целым островом

Островной отдых кажется раем многим. Однако изысканные альтернативы переполнены туристами и застройками, а безлюдные обычно предлагают не слишком привлекательные рыбацкие старенькие домики. Это же станет уникальным исключением, ведь имеет непревзойденную локацию, историческое прошлое и стильный дизайн.

Вместе с особняком продаются 94 гектара с почти 2 километрами водной линии. Запросов от желающих приобрести это райское место было немало.



Весь остров может стать вашим / Фото Realestate

Дом имеет выход к воде / Фото Realestate



Красивый вид с террасы / Фото Realestate

Нас завалили сообщениями, люди очень хотят получить представление о его цене. Местный покупатель уже сделал предложение, и есть некоторые межгосударственные покупатели, также серьезно рассматривающие его. Это особая собственность,

– говорит агент по недвижимости.

Еще один козырь локации – полная конфиденциальность. Въезд на территорию осуществляется по длинной частной дороге, так что неожиданный гость явиться просто не сможет. Покупателей привлекает и уютный фасад, и большое пространство вокруг дома, ведущее к береговой линии.



Экстерьер впечатляет / Фото Realestate

Уютная гостиная с видом на воду / Фото Realestate

Здесь есть и современная кухня / Фото Realestate

История этого домика началась почти 2 столетия назад, в 1840-х годах. Его владельцем был моряк, перевозивший пароходом корабли из Гобарта в Большой залив. Также были в истории почти полвека, что здание провело в одиночестве в окружении дикой природы. Тогда территорию использовали для сельскохозяйственной деятельности, однако держать в собственности дом никто не решился.