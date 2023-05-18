У це складно повірити: разом з будинком продають безлюдний острів

Хтось обирає нерухомість у центрі міста, хтось віддає перевагу спокійним околицям, а хтось і взагалі втікає якомога далі від людських очей та міського шуму.

Цей затишний будиночок на безлюдному острові пропонує повноцінне відключення від світу. Питання лише вартості такого спокою.

Цікаво Маленький, але дуже затишний: як виглядає чарівний будиночок за 150 тисяч доларів у Каліфорнії

Будинок продають з цілим островом

Острівний відпочинок здається раєм багатьом. Проте вишукані альтернативи переповнені туристами та забудовами, а безлюдні зазвичай пропонують не надто привабливі рибальські старенькі будиночки. Цей же стане унікальним винятком, адже має неперевершену локацію, історичне минуле та стильний дизайн.

Разом з особняком продаються 94 гектари з майже 2 кілометрами водної лінії. Запитів від охочих придбати це райське місце було вже чимало.



Весь острів може стати вашим / Фото Realestate

Будинок має вихід до води / Фото Realestate



Красивий вид з тераси / Фото Realestate

Нас завалили повідомленнями, люди дуже хочуть отримати уявлення про його ціну. Місцевий покупець уже зробив пропозицію, і є деякі міждержавні покупці, які також серйозно розглядають її. Це особлива власність,

– каже агент з нерухомості.

Ще один козир локації – цілковита конфіденційність. В'їзд на територію здійснюється по довгій приватній дорозі, тож неочікуваний гість з'явитись просто не зможе. Покупців приваблює і затишний фасад, і великий простір навколо будинку, що веде до берегової лінії.



Екстер'єр вражає / Фото Realestate

Затишна вітальня з видом на воду / Фото Realestate

Тут є і сучасна кухня / Фото Realestate

Історія цього будиночка почалась майже 2 століття тому, у 1840-х роках. Його власником був моряк, який перевозив пароплавом кораблі з Гобарта до Великої затоки. Також були в історії майже пів століття, що будівля провела на самоті в оточенні дикої природи. Тоді територію використовували для сільськогосподарської діяльності, проте тримати у власності будинок ніхто не зважився.