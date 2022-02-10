Очевидно, що навіть при купівлі вторинного житла певні кошти в ремонт потрібно буде інвестувати. Втім, ретельний огляд квартири дозволить оцінити подальші витрати та не зустрітися з неприємними сюрпризами для гаманця у майбутньому.

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Стан підлоги

Підлога відіграє важливу роль не лише в естетиці оформлення. Пошкодження ламінату може змусити перекладати матеріал по всій кімнаті, що буде коштувати немало.

Пошкоджена підлога – тривожний дзвіночок при купівлі "вторинки" / Фото Pixabay

Обов'язково перевірте стан підлоги по всій квартирі. У разі пошкодження провести швидкий та дешевий ремонт навряд чи вийде, тому ретельний огляд сприятиме вашому спокою та економії коштів.

Якість сантехніки

Сантехніка – ще один важливий елемент при купівлі квартири на вторинному ринку. Існує ймовірність, що попередні власники не проводили оновлення труб, які з часом могли прийти у неналежний стан.

Справна сантехніка – запорука спокою / Фото з соцмереж

Якщо ж труби нові – не варто заспокоюватися та не проводити огляд. Якість матеріалів, кріплень, перехідників – за кожен пропущений недолік доведеться платити. Найгірший сценарій – прорив труб та затоплення не лише свого помешкання, а й сусідів. Навряд чи ви розглядаєте такий сценарій для свого майбутнього.

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Надійна електрика

Так-так, автомати та всі електричні точки також буде не зайвим перевірити. Якщо у квартирі нещодавно проводили ремонт – завдання спрощується, але у випадку, коли до електрики не дивилися ще він моменту зведення будинку, варто бути обачнішим.

Стан електрики – обов'язковий пункт огляду квартири / Фото з соцмереж

Звісно, ви можете не знати усіх нюансів та підводних каменів. В такому разі краще покликати на допомогу знайомих майстрів – їхнє натреноване око швидко побачить усі проблеми та дозволить оцінити вартість їх виправлення.