Принц Ендрю продає швейцарський особняк за 23,7 мільйона доларів, щоб погасити борг

Згідно з документами, шале на гірськолижному курорті – це єдина нерухомість, якою володіє Принц Ендрю. Однак через фінансові проблеми та заборгованість, він планує розпрощатися з затишним будинком.

Будинок у Швейцарії виставили на продаж за 23,7 мільйона доларів. Таким чином принц Ендрю хоче врегулювати судовий процес, під час якого його звинуватили в ухилянні від сплати 9 мільйонів доларів боргу.

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Як повідомляє видання Times, королівська сім'я купила шале Helora у 2014 році за 22,75 мільйона доларів, зокрема, використовуючи іпотеку та кошти королеви Єлизавети II. За словами самого принца, це мало б стати "тривалою сімейною інвестицією".

Однак торік колишня власниця шале Ізабель де Рувр подала позов до суду, звинувативши королівську сім'ю в ухилені від кінцевого внеску, сума якого становить 9 мільйонів доларів. Тоді Ендрю погодився продати дім та використати отримані кошти для погашення боргу. Світська особа своєю чергою забрала заяву.

Після продажу шале 61-річний принц офіційно залишиться без будь-якої нерухомості.

Зараз принц Ендрю живе в маєтку "Королівська ложа" / Фото hello magazine

Неоплата нерухомості – не найгірше в чому звинувачується принц Ендрю. Нещодавно з'явилася інформація, що член королівської сім'ї вступав в сексуальні відносини з неповнолітньою Вірджинією Робертс. Експерти стверджують, що судовий процес щодо цієї справи може затягнутися на роки та обійтися принцу в мільйони доларів.