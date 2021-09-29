Дом в Швейцарии выставили на продажу за 23,7 миллиона долларов. Таким образом принц Эндрю хочет урегулировать судебный процесс, во время которого его обвинили в уклонении от уплаты 9 миллионов долларов долга.

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Как сообщает издание Times, королевская семья купила шале Helora в 2014 году за 22,75 миллиона долларов, в частности, используя ипотеку и средства королевы Елизаветы II. По словам самого принца, это должно было стать "длительной семейной инвестицией".

Однако в прошлом году бывшая владелица шале Изабель де Рувр подала иск в суд, обвинив королевскую семью в уклонении от конечного взноса, сумма которого составляет 9 миллионов долларов. Тогда Эндрю согласился продать дом и использовать полученные средства для погашения долга. Светская львица в свою очередь забрала заявление.

После продажи шале 61-летний принц официально останется без какой-либо недвижимости.

Сейчас принц Эндрю живет в имении "Королевская ложа" / Фото hello magazine

Неоплата недвижимости – не самое ужасное в чем обвиняется принц Эндрю. Недавно появилась информация, что член королевской семьи вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Эксперты утверждают, что судебный процесс по этому делу может затянуться на годы и обойтись принцу в миллионы долларов.