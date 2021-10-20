Зважаючи на те, що все більше людей переїжджають з великих міст через високі ціни та незручні умови для проживання, безліч невеликих міст йдуть на зустріч потенційним мешканцям та знижують ціни на земельну ділянку чи нерухомість. Це допомагає покращити економіку міста та вирівняти демографічну ситуацію.

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Смуз-Рок-Фолз – невеличке містечко з населенням 1330 осіб. Ще у 2017 році влада міста запустила перший етап компанії з переселення сімейних пар. Відтак район залучив 60 нових мешканців. Цікаво, що залучення відбувалося ще до коронакризи, яка й викликала масове переселення у невеличкі міста.

Що пропонує влада міста

Щоб зацікавити потенційних покупців, містечко пропонує земельні ділянки лише за 500 доларів, що на 90% менше за їх ринкову вартість. Це дозволить владі Смуз-Рок-Фолзу отримати понад 1000 запитів на проживання впродовж 1 року.

Середня вартість нерухомості зараз становить 137 тисяч доларів. Коли розпродаж лише запускався у 2017 році, домівки коштували в середньому 56 065 доларів. Зростання цін на 144% стимулює населення шукати альтернативи та переїжджати в комфортніші міста. Саме цим користується адміністрація Смуз-Рок-Фолз.

Як скористатися пропозицією

Містечко з дешевими земельними ділянками / Фото linkedin

Щоб стати власником дешевої ділянки потрібно викупити землю за повну вартість та побудувати на ній погоджений об'єкт впродовж 2-х років. Після цього влада поверне 90% від її вартості.

Вигоди для міста

Згідно з новими даними, зараз чисельність міста зросла щонайменше на 60 осіб з Торонто, Онтаріо та Ньюфаундленду. Разом з цими людьми у Смуз-Рок-Фолз "переїхала" ІТ-фірма, ресторан та компанія з ремонту дизельних двигунів.

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Проєкт був запущений для боротьби зі скороченням населення: молоді люди активно виїжджали з міста після того, як у 2006 році тут закрився картонно-паперовий комбінат.