Учитывая, что все больше людей переезжают из больших городов из-за высоких цен и неудобных условий для проживания, множество небольших городов идут навстречу потенциальным жителям и снижают цены на земельный участок или недвижимость. Это помогает улучшить экономику города и выровнять демографическую ситуацию.

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Смуз-Рок-Фоллс – небольшой городок с населением 1330 человек. Еще в 2017 году власти города запустили первый этап компании по переселению семейных пар. В результате район привлек 60 новых жителей. Интересно, что привлечение происходило еще до коронакризы, которая и вызвала массовое переселение в небольшие города.

Что предлагает власть города

Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, городок предлагает земельные участки всего за 500 долларов, что на 90% меньше их рыночной стоимости. Это позволит властям Смуз-Рок-Фоллса получить более 1000 запросов на проживание в течение 1 года.

Средняя стоимость недвижимости сейчас составляет 137 тысяч долларов. Когда распродажа только запускался в 2017 году, дома стоили в среднем 56 065 долларов. Рост цен на 144% стимулирует население искать альтернативы и переезжать в более комфортные города. Именно этим пользуется администрация Смуз-Рок-Фоллса.

Как воспользоваться предложением

Городок с дешевыми земельными участками / Фото linkedin

Чтобы стать владельцем дешевого участка, нужно выкупить землю за полную стоимость и построить на ней согласованный объект в течение 2-х лет. После этого власть вернет 90% от ее стоимости.

Выгоды для города

Согласно новым данным, сейчас численность города увеличилась минимум на 60 человек с Торонто, Онтарио и Ньюфаундленда. Вместе с этими людьми в полосе Рок-Фолс "переехала" IТ-компания, ресторан и компания по ремонту дизельных двигателей.

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Проект был запущен для борьбы с сокращением населения: молодые люди активно выезжали из города после того, как в 2006 году здесь закрылся картонно-бумажный комбинат.