За даними Української Торгової Гільдії найбільшим затребуваними серед приватних форматів житла вважаються котеджі та таунхауси. При цьому покупці все більше звертають увагу на площу житла та енергоефективність.

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Де найчастіше купують приватні будинки

Найбільш популярним серед адміністративних районів найближчого передмістя Києва є Києво-Святошинський з найбільшою кількістю виставлених на продаж будинків (44,7%).

За ним – Бориспільський (14,3%), Обухівський (11,7%) та Васильківський (11,2%) райони.

Починаючи з 2017 року спостерігається щорічне скорочення обсягу пропозиції і кількості виставлених на продаж будинків: з 7 673 в 2017 до 4 277 в 2021 або на -44,3%. При цьому, спостерігається зростання середньої площі в структурі пропозиції (з 224 кв.м в 2017 до 261 кв.м в 2021), що свідчить про високу затребуваність сучасних комфортних будинків раціональної площі, – коментує керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

Приватне житло у Києві / Фото UTG

Які будинки більше не затребувані та що прийшло на зміну

Дорогі котеджі і таунхауси зі застарілими ремонтами, нераціональними плануваннями та без розвиненої інфраструктури нарешті стали незатребуваними. Натомість покупці звертають увагу на сучасні, енергоефективні будинки розташовані біля торгових центрів, магазинів, аптек та лікарень, офісів та іншої обслуговуючої, соціальної та рекреаційної інфраструктури.

Ціна за 1 квадратний метр будинків стабілізувалася / Фото Pexels

Як змінилися ціни

Після тривалого періоду падіння (з 1073 доларів у 2012 році до 752 доларів У 2018), ціна за 1 квадратний метр будинків, котеджів і таунхаусів стабілізувалася і почала демонструвати поступове зростання у всіх без винятку районах регіону.

Середня вартість будинків в передмісті Києва на початок 2021 року склала 22 754 гривень (804 долари), середньорічне зростання цін в доларах дорівнює +4,7%.