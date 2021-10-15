По данным Украинской Торговой Гильдии самым востребованными среди частных форматов жилья считаются коттеджи и таунхаусы. При этом покупатели все больше обращают внимание на площадь жилья и энергоэффективность.

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Где чаще всего покупают частные дома

Наиболее популярным среди административных районов ближайшего пригорода Киева является Киево-Святошинский с наибольшим количеством выставленных на продажу домов (44,7%).

За ним – Бориспольский (14,3%), Обуховский (11,7%) и Васильковский (11,2%) районы.

Начиная с 2017 года наблюдается ежегодное сокращение объема предложения и количества выставленных на продажу домов: с 7673 в 2017 до 4277 в 2021 или на -44,3%. При этом наблюдается рост средней площади в структуре предложения (с 224 кв.м в 2017 до 261 кв.м в 2021), что свидетельствует о высокой востребованности современных комфортных домов рациональной площади, – комментирует руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олийнык.

Частное жилье в Киеве / Фото UTG

Какие дома больше не востребованы и что пришло на смену

Дорогие коттеджи и таунхаусы с устаревшими ремонтами, нерациональными планировками и без развитой инфраструктуры наконец стали невостребованными. Зато покупатели обращают внимание на современные, энергоэффективные дома расположенные возле торговых центров, магазинов, аптек, больниц, офисов и другой обслуживающей, социальной, рекреационной инфраструктуры.

Цена за 1 квадратный метр домов стабилизировалась / Фото Pexels

Как изменились цены

После длительного периода падения (с 1073 долларов в 2012 году до 752 долларов В 2018), цена за 1 квадратный метр домов, коттеджей и таунхаусов стабилизировалась и начала демонстрировать постепенный рост во всех без исключения районах региона.

Средняя стоимость домов в пригороде Киева на начало 2021 составила 22 754 гривен (804 доллара), среднегодовой рост цен в долларах равен + 4,7%.