Ці п'ять казкових островів мають свою, особливу красу. Цікаво, що не всі вони коштують дуже дорого – один острів пропонують навіть менш ніж за мільйон доларів.

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Маратон, Флорида

Ціна: 16 499 999 доларів

Чарівний клаптик землі, що омивається бірюзовою водою / Фото Miami MLS

Бренфорд, Коннектикут

Ціна: 2,5 мільйона доларів

Острів East Stooping Bush з історичним будинком 1900 року / Фото Smart MLS

Гантерсвілл, Північна Кароліна

Ціна: 22 мільйони доларів

Перлина озера Норман – Merancas Island / Фото Realtor

Бренфорд, Коннектикут

Ціна: 2 750 000 доларів

Belden Island з чудовим котеджем у сільському стилі / Фото Smart MLS

Тойвола, Мічиган

Ціна: 995 тисяч доларів

Власний приватний острів менше ніж за мільйон доларів, ще й із житлом / Фото UPMLS