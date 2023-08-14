Ці п'ять казкових островів мають свою, особливу красу. Цікаво, що не всі вони коштують дуже дорого – один острів пропонують навіть менш ніж за мільйон доларів.
Зверніть увагу Інвестиційна цінність: чому наявність паркінгу збільшує привабливість житлових комплексів
Маратон, Флорида
- Ціна: 16 499 999 доларів
Чарівний клаптик землі, що омивається бірюзовою водою / Фото Miami MLS
Бренфорд, Коннектикут
- Ціна: 2,5 мільйона доларів
Острів East Stooping Bush з історичним будинком 1900 року / Фото Smart MLS
Гантерсвілл, Північна Кароліна
- Ціна: 22 мільйони доларів
Перлина озера Норман – Merancas Island / Фото Realtor
Бренфорд, Коннектикут
- Ціна: 2 750 000 доларів
Belden Island з чудовим котеджем у сільському стилі / Фото Smart MLS
Тойвола, Мічиган
- Ціна: 995 тисяч доларів
Власний приватний острів менше ніж за мільйон доларів, ще й із житлом / Фото UPMLS