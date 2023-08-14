Эти пять сказочных островов обладают своей, особой красотой. Интересно, что не все они стоят очень дорого – один остров предлагают даже менее чем за миллион долларов.
Обратите внимание Инвестиционная ценность: почему наличие паркинга увеличивает привлекательность жилых комплексов
Маратон, Флорида
- Цена: 16 499 999 долларов
Очаровательный клочок омываемой бирюзовой водой земли / Фото Miami MLS
Бренфорд, Коннектикут
- Цена: 2,5 миллиона долларов
Остров East Stooping Bush с историческим домом 1900 года / Фото Smart MLS
Хантерсвилл, Северная Каролина
- Цена: 22 миллиона долларов
Жемчужина озера Норман – Merancas Island / Фото Realtor
Бренфорд, Коннектикут
- Цена: 2 750 000 долларов
Belden Island с великолепным коттеджем в деревенском стиле / Фото Smart MLS
Тойвола, Мичиган
- Цена: 995 тысяч долларов
Собственный частный остров меньше миллиона долларов, еще и с жильем / Фото UPMLS