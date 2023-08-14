Эти пять сказочных островов обладают своей, особой красотой. Интересно, что не все они стоят очень дорого – один остров предлагают даже менее чем за миллион долларов.

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Маратон, Флорида

Цена: 16 499 999 долларов

Очаровательный клочок омываемой бирюзовой водой земли / Фото Miami MLS

Бренфорд, Коннектикут

Цена: 2,5 миллиона долларов

Остров East Stooping Bush с историческим домом 1900 года / Фото Smart MLS

Хантерсвилл, Северная Каролина

Цена: 22 миллиона долларов

Жемчужина озера Норман – Merancas Island / Фото Realtor

Бренфорд, Коннектикут

Цена: 2 750 000 долларов

Belden Island с великолепным коттеджем в деревенском стиле / Фото Smart MLS

Тойвола, Мичиган

Цена: 995 тысяч долларов

Собственный частный остров меньше миллиона долларов, еще и с жильем / Фото UPMLS