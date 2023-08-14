П'ять омріяних приватних острівців з будинками, які продають прямо зараз
Джерело:Realtor
Хто б не хотів жити в розкішних, але комфортних помешканнях, слухаючи ритмічний шум води, що плескається об берег? У США пропонують 5 приватних острівців разом з будинками.
Ці п'ять казкових островів мають свою, особливу красу. Цікаво, що не всі вони коштують дуже дорого – один острів пропонують навіть менш ніж за мільйон доларів.
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Маратон, Флорида
- Ціна: 16 499 999 доларів
Бренфорд, Коннектикут
- Ціна: 2,5 мільйона доларів
Гантерсвілл, Північна Кароліна
- Ціна: 22 мільйони доларів
Бренфорд, Коннектикут
- Ціна: 2 750 000 доларів
Тойвола, Мічиган
- Ціна: 995 тисяч доларів