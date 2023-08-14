П'ять омріяних приватних острівців з будинками, які продають прямо зараз

14 серпня 2023, 14:08
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Джерело:

Realtor

Хто б не хотів жити в розкішних, але комфортних помешканнях, слухаючи ритмічний шум води, що плескається об берег? У США пропонують 5 приватних острівців разом з будинками.

Ці п'ять казкових островів мають свою, особливу красу. Цікаво, що не всі вони коштують дуже дорого – один острів пропонують навіть менш ніж за мільйон доларів.

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Маратон, Флорида

  • Ціна: 16 499 999 доларів

Чарівний клаптик землі, що омивається бірюзовою водою / Фото Miami MLS

Бренфорд, Коннектикут

  • Ціна: 2,5 мільйона доларів

Острів East Stooping Bush з історичним будинком 1900 року / Фото Smart MLS

Гантерсвілл, Північна Кароліна

  • Ціна: 22 мільйони доларів

Перлина озера Норман – Merancas Island / Фото Realtor

Бренфорд, Коннектикут

  • Ціна: 2 750 000 доларів

Belden Island з чудовим котеджем у сільському стилі / Фото Smart MLS

Тойвола, Мічиган

  • Ціна: 995 тисяч доларів

Власний приватний острів менше ніж за мільйон доларів, ще й із житлом / Фото UPMLS

Автор: Марта Левицька