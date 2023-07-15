Розкішний будинок збудували ще в 1966 році на ділянці площею три чверті акра. "Це одна з найбільших земельних ділянок, які я бачив у районах Аптаун або Гарден-Дистрикт", – каже агент з лістингу Мередіт Страча.

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Неймовірний маєток у такому ж неймовірному місці

Будинок мав лише одного власника. Ним був місцевий адвокат і колекціонер. Помешкання продають у зв'язку із смертю чоловіка. Вартість розкоші чимала – 4 775 000 доларів.

"Це дійсно одна з найбільш виняткових властивостей, з якими я коли-небудь мав справу. Це так приватно. Багато людей навіть не знають, що в цьому місці є будинок. Він за цегляною стіною", – розповідає Мередіт.

Розкішний інтер'єр дуже добре зберігся / Фото Enjoli LeCour

Житло вміщує п'ять спалень і шість ванних кімнат. Чотири спальні мають окрему ванну кімнату. Основний люкс розташований на першому поверсі, а інші спальні – вище. Це чудове планування.

Також в маєтку є кухня, їдальня, вітальня, кабінет, бібліотека, винний льох та атріум. Також до власності належить окремий гостьовий будинок з однією спальнею та однією ванною кімнатою.

Кухню востаннє оновлювали в 1990-х роках, тож наступні власники, можливо, захочуть трохи модернізувати простір. У будинку також є гараж на три машини та достатньо паркувального місця для восьми транспортних засобів на автомобільному майданчику.