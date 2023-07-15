Роскошный дом построили еще в 1966 году на участке площадью в три четверти акра. "Это один из самых больших земельных участков, которые я видел в районах Аптаун или Гарден-Дистрикт", – говорит агент по листингу Мередит Страча.

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Невероятное имение в таком же невероятном месте

Дом имел только одного владельца. Им был местный адвокат и коллекционер. Дом продают в связи со смертью мужчины. Стоимость роскоши немалая – 4 775 000 долларов.

"Это действительно одно из самых исключительных свойств, с которыми я когда-либо имел дело. Это так приватно. Многие люди даже не знают, что в этом месте есть дом. Он за кирпичной стеной", – рассказывает Мередит.

Роскошный интерьер очень хорошо сохранился / Фото Enjoli LeCour

Жилье вмещает пять спален и шесть ванных комнат. Четыре спальни имеют отдельную ванную комнату. Основной люкс расположен на первом этаже, а остальные спальни – выше. Это отличная планировка.

Также в имении есть кухня, столовая, гостиная, кабинет, библиотека, винный погреб и атриум. Также в собственности принадлежит отдельный гостевой дом с одной спальней и одной ванной комнатой.

Кухню последний раз обновляли в 1990-х годах, так что последующие владельцы, возможно, захотят немного модернизировать пространство. В доме также есть гараж на три машины и достаточно парковочного места для восьми транспортных средств на автомобильной площадке.