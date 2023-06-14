Міський оазис: скільки коштує житло в приватному каньйоні Лос-Анджелеса

У Лос-Анджелесі продонують стати власниками чарівного будинку в приватному каньйоні. Житло розташоване на віддаленому оазисі, в дуже красивому й спокійному місці.

Цей дизайн 1975 року, натхненний сучасним архітектором середини століття Джоном Лотнером, є бездоганним. І якість виготовлення будинку та матеріали, серед яких дерево, скло та камінь – усе преміумкласу.

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Перлина на віддаленому оазисі

Ціна цього шматочка раю становить 4 995 000 доларів. Але якщо ви не хочете купувати одразу, то можете орендувати будинок із трьома спальнями за 17 500 доларів на місяць.

Житло вміщує три спальні та три ванні кімнати. Площа будинку – 278 квадратних метрів. Великі скляні стіни, мансардні вікна та консольні крила спальні – те, що відрізняє його від усіх інших.

Інтер'єр по-сучасному розкішний / Фото The MLS

"Якщо ви хочете жити в приватному природному оазисі, але поряд із визначними пам'ятками, – це саме те, що треба. Неймовірна архітектура захоплює подих та ідеально працює в цьому унікальному, багатому просторі", – кажуть агенти з нерухомості.

Кухня розміщена на першому поверсі. Головний люкс із спа-центром – на другому. Далі на третьому поверсі є гостьова кімната із скляним балконом.

І хоча багато переваг видно неозброєним оком, будинок має цілу низку прихованих високотехнологічних функцій. Серед них – система розумного дому, автоматизоване освітлення, вбудована звукова система та автоматичні жалюзі.