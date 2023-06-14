Этот дизайн 1975 года, вдохновленный современным архитектором середины века Джоном Лотнером, безупречен. И качество изготовления дома и материалы, среди которых дерево, стекло и камень – все премиумклассы.
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Жемчужина на удаленном оазисе
Цена этого кусочка рая составляет 4 995 000 долларов. Но если вы не хотите покупать сразу, можете арендовать дом с тремя спальнями за 17 500 долларов в месяц.
Жилье вмещает три спальни и три ванные комнаты. Площадь дома – 278 квадратных метров. Большие стеклянные стены, мансардные окна и консольные крылья спальни – то, что отличает его от всех остальных.
Интерьер роскошный / Фото The MLS
"Если вы хотите жить в частном природном оазисе, но наряду с достопримечательностями, – это именно то, что нужно. Невероятная архитектура захватывает дыхание и идеально работает в этом уникальном, богатом пространстве", – говорят агенты по недвижимости.
Кухня находится на первом этаже. Главный люкс со спа-центром – на втором. Далее на третьем этаже есть гостевая комната со стеклянным балконом.
И хотя многие преимущества видны невооруженным глазом, дом имеет целый ряд скрытых высокотехнологичных функций. Среди них – система умного дома, автоматизированное освещение, встроенная звуковая система и автоматические жалюзи.