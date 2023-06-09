Острів площею 1300 квадратних метрів і 4,5 акра розташований на улюбленому озері Північної Кароліни Норман. Його продають за 22 мільйони доларів.

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Неймовірний острів Меранкас

Нерухомість на острові збудували відповідно до курортних стандартів. "Це справді відчуття, ніби ти потрапляєш у спа-центр на Гаваях, з моменту, коли проходиш через ворота", – каже агентка з лістингу Джессіка Грір.

Розкішний основний будинок / Фото Realtor

П'ять спалень і вісім ванних кімнат розташовані в основному будинку та пансіонаті. Серед інших зручностей – тенісний корт, критий басейн, приватний причал для човнів і просторий гараж.

У будинку є кухня для гурманів із посудомийною та винним льохом. Основний люкс займає всю східну частину верхнього поверху. Він вміщує гідромасажну ванну та три гардеробні, має доступ до тренажерного залу та танцювальної студії.

Житло розкішне та дуже зручне / Фото Realtor

Пішохідні доріжки та унікальні скульптури рясніють по всій території, яку дбайливо доглядав архітектор Гаррі Шредер. Він спроєктував маєток, завершений у 2000 році, з нуля.

"Острів був пустим і необлагородженим, коли Мермани купили його у попередніх власників. Загалом це був п'ятирічний процес, щоб стабілізувати дамбу, підвести комунікації та розбудувати будинок та інші споруди", – пояснює Ґрієр.

Якщо дім продадуть за вказаною ціною, то він стане одним із найдорожчих в історії Північної Кароліни.