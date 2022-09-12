На продаж виставили маєток, що належав Єлизаветі II: скільки коштує королівська нерухомість

Ферма, розташована у селищі Вест-Ілслі, що у графстві Беркшир, належала колишній королеві Великої Британії Єлизаветі II з 1982 по 1999 рік. Зараз маєток продають майже за 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Маєток використовувався Єлизаветою для тренування коней. Нагадаємо, що колишня королева, яка померла у віці 96 років, з дитинства захоплювалася верховою їздою.

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Який вигляд має маєток

Головна резиденція маєтку, яка через свою історію отримала назву Hodcott House, – це елітний фермерський будинок, виконаний у класичному стилі. Фасад з червоної цегли подекуди повитий плющем. Крім того, на будівлі збереглася оригінальна червона черепиця.



Територія ферми / Фото knight frank

Всередині резиденції облаштовані їдальня, кухня, вітальня, кабінет, сімейна кімната, а також п'ять гостьових спалень. Зберігати речі новим власникам пропонують у технічних приміщеннях. Також є два санвузли та ванна кімната.

Інтер'єр резиденції / Фото knight frank

Поруч із Hodcott House розташовано гараж та сад із теплицею і великим старовинним сараєм.

На ділянці також є офісне приміщення із прилеглою квартирою, яка містить 2 спальні.



Фасад центральної резиденції / Фото knight frank

Агенти з нерухомості закликають потенційних покупців звернути увагу на тренувальні майданчики для коней та стайні. Наразі в кінному комплексі є 105 вільних боксів, 35 стійл та критий манеж для прогулянок тварин. Над стайнями спроєктовані 3 додаткові спальні для тренерів чи персоналу.

Увесь маєток коштує 6.975 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте агенти Knight Frank пропонують придбати лише один із шести окремих лотів.