За результатами засідання журі переможцем обрано проєкт львівської компанії "Проектна Майстерня Бєляєвих". Архітектори внесли мінімальні зміни в існуючі будівлі.
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Який вигляд має проєкт
Як розповідають архітектори, працюючи над обʼємно-пластичними рішеннями вирішенням та фасадами, вони намагалися максимально коректно взаємодіяти з існуючим комплексом лікарні: не втручатися, наскільки це можливо, в архітектуру, не трансформувати і не видозмінювати її сформованого образу.
Переможець архітектурного конкурсу на проєкт на реабілітаційного центру в Брюховичах / Фото Проектна Майстерня Бєляєвих
На південно-західному фасаді між існуючими корпусом лікарні і будівлею котельні над існуючою стіною, що відділяла господарський двір, влаштовано новий фасад, виконаний у безрамному склінні. Це – єдине місце, де нова архітектура "ховається".
Таке рішення продиктовано тим, що нам дуже сподобалася композиція цього фрагменту фасаду до втручань і хотілося її максимально зберегти для майбутнього,
– розповідають архітектори.
Водночас архітектори перенесли головний вхід у реабілітаційний центр та приймальне відділення. Перед ним оформили двір-вітальню. Перед новим головним входом у заклад організована зона посадки/висадки пасажирів. Тут же пропонується облаштувати невеликий велопаркінг.
Переможець архітектурного конкурсу на проєкт на реабілітаційного центру в Брюховичах / Фото Проектна Майстерня Бєляєвих
Архітектори запропонували демонтувати будівлю, що примикає до котельні і господарського будинку. Натомість планують одноповерхове "спортивне крило", в якому розташуються басейн, спортзал, інші приміщення, що потребують вищих стель та більших прольотів між конструктивними елементами.
Переможець архітектурного конкурсу на проєкт на реабілітаційного центру в Брюховичах / Фото Проектна Майстерня Бєляєвих
Проєктом передбачено облаштування повноцінного третього поверху замість існуючого технічного. Крім того, в будівлі здійснять внутрішнє утеплення зовнішніх стін будівлі, утеплення підлог, покрівлі та стелі цокольного поверху.
Як матеріал для даху обрали кедровий чи модриновий ґонт – клинчасті дощечки, з’єднані поздовжньо.
Переможець архітектурного конкурсу на проєкт на реабілітаційного центру в Брюховичах / Фото Проектна Майстерня Бєляєвих
Було дуже трепетно і відповідально проєктувати для закладу, у якому відновлюватимуться люди, що, на жаль, зазнали різного роду поранень і травм, як на війні, так і за інших обставин,
– зазначають архітектори.
Ознайомитися із ключовими рішенням проєкту можна на сайті архітектурної майстерні.