По результатам заседания жюри победителем избран проект львовской компании "Проектная Мастерская Беляевых". Архитекторы внесли минимальные изменения в существующие постройки.

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Как выглядит проект

Как рассказывают архитекторы, работая над объемно-пластическими решениями и фасадами, они пытались максимально корректно взаимодействовать с существующим комплексом больницы: не вмешиваться, насколько это возможно, в архитектуру, не трансформировать и не видоизменять ее сложившегося образа.



Победитель архитектурного конкурса на проект на реабилитационном центре в Брюховичах / Фото Проектная Мастерская Беляевых

На юго-западном фасаде между существующим корпусом больницы и зданием котельной над существующей стеной, отделявшей хозяйственный двор, устроен новый фасад, выполненный в безрамном остеклении. Это – единственное место, где новая архитектура "прячется".

Такое решение продиктовано тем, что нам очень понравилась композиция этого фрагмента фасада к вмешательствам и хотелось ее максимально сохранить для будущего.

– рассказывают архитекторы.