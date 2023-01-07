По результатам заседания жюри победителем избран проект львовской компании "Проектная Мастерская Беляевых". Архитекторы внесли минимальные изменения в существующие постройки.
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Как выглядит проект
Как рассказывают архитекторы, работая над объемно-пластическими решениями и фасадами, они пытались максимально корректно взаимодействовать с существующим комплексом больницы: не вмешиваться, насколько это возможно, в архитектуру, не трансформировать и не видоизменять ее сложившегося образа.
Победитель архитектурного конкурса на проект на реабилитационном центре в Брюховичах / Фото Проектная Мастерская Беляевых
На юго-западном фасаде между существующим корпусом больницы и зданием котельной над существующей стеной, отделявшей хозяйственный двор, устроен новый фасад, выполненный в безрамном остеклении. Это – единственное место, где новая архитектура "прячется".
Такое решение продиктовано тем, что нам очень понравилась композиция этого фрагмента фасада к вмешательствам и хотелось ее максимально сохранить для будущего.
– рассказывают архитекторы.
В то же время, архитекторы перенесли главный вход в реабилитационный центр и приемное отделение. Перед ним оформили двор-гостиную. Перед новым главным входом в заведение организована зона посадки/высадки пассажиров. Здесь же предлагается обустроить маленький велопаркинг.
Победитель архитектурного конкурса на проект на реабилитационном центре в Брюховичах / Фото Проектная Мастерская Беляевых
Архитекторы предложили демонтировать здание, примыкающее к котельной и хозяйственному дому. Вместо этого планируют одноэтажное "спортивное крыло", в котором разместятся бассейн, спортзал, другие помещения, требующие более высоких потолков и больших пролетов между конструктивными элементами.
Победитель архитектурного конкурса на проект на реабилитационном центре в Брюховичах / Фото Проектная Мастерская Беляевых
Проектом предусмотрено обустройство полноценного третьего этажа вместо существующего технического. Кроме того, в здании будет осуществлено внутреннее утепление наружных стен здания, утепление полов, кровли и потолка цокольного этажа.
В качестве материала для крыши выбрали кедровый или лиственничный гонт – клинчатые дощечки, соединенные продольно.
Победитель архитектурного конкурса на проект на реабилитационном центре в Брюховичах / Фото Проектная Мастерская Беляевых
Было очень трепетно и ответственно проектировать для заведения, в котором будут восстанавливаться люди, которые, к сожалению, получили разные ранения и травмы, как на войне, так и при других обстоятельствах,
– отмечают архитекторы.
Ознакомиться с ключевыми решениями проекта можно на сайте архитектурной мастерской.