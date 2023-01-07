У Брюховичах реконструюють реабілітаційний центр: який він матиме вигляд

Львівська міська рада оголосила переможця архітектурного конкурсу на проєктну пропозицію реабілітаційного центру в Брюховичах, що біля Львова.

За результатами засідання журі переможцем обрано проєкт львівської компанії "Проектна Майстерня Бєляєвих". Архітектори внесли мінімальні зміни в існуючі будівлі.

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Який вигляд має проєкт

Як розповідають архітектори, працюючи над обʼємно-пластичними рішеннями вирішенням та фасадами, вони намагалися максимально коректно взаємодіяти з існуючим комплексом лікарні: не втручатися, наскільки це можливо, в архітектуру, не трансформувати і не видозмінювати її сформованого образу.



Переможець архітектурного конкурсу на проєкт на реабілітаційного центру в Брюховичах / Фото Проектна Майстерня Бєляєвих

На південно-західному фасаді між існуючими корпусом лікарні і будівлею котельні над існуючою стіною, що відділяла господарський двір, влаштовано новий фасад, виконаний у безрамному склінні. Це – єдине місце, де нова архітектура "ховається".

Таке рішення продиктовано тим, що нам дуже сподобалася композиція цього фрагменту фасаду до втручань і хотілося її максимально зберегти для майбутнього,

– розповідають архітектори.