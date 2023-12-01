У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів

Наступного року ціна квадратного метру в нових ЖК може зрости на 10-15%. Однак таке підвищення цін експерти прогнозують лише в деяких містах.

Фахівці кажуть, що це стосується лише Києва та міст на заході країни, наприклад Львова, Ужгорода, Івано-Франківська тощо. Ціни на квартири в новобудовах зростуть через низку причин.

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Вартість житла зросте на 10 – 15%

Найбільше на собівартість зараз впливають:

катастрофічний брак кваліфікованих будівельників (мобілізація,

залучення працівників у процеси відбудови на державному рівні (відновлення інфраструктури, будівництво з нуля магістральних водогонів після підриву Каховської ГЕС тощо);

подорожчання будматеріалів під впливом зміни логістичних ланцюжків;

втрати робітничих потужностей у східних і південних областях;

подорожчання сировини.

Комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська зазначає, що зростання собівартості будівництва є досить суттєвим – до 40%. Ці витрати забудовники вимушені поступово перекладати на вартість квадратного метра.

Зараз ми бачимо, що ринок невеличкими темпами, але відновлюється, тому ціни ростуть, знижки зменшуються, програми лояльності скасовуються. Не в останню чергу цьому сприятимуть державна іпотека та програми компенсації за втрачене та пошкоджене житло, які підсилюють реальний попит на ринку. Щодо цін у наступному, 2024 році, ми прогнозуємо збільшення вартості ще щонайменше на 10 – 15%,

– пояснила Анна Лаєвська.

Рівень цінових коливань на первинному ринку нерухомості залежатиме й від певного регіону.

"Ціни на житло будуть незмінними або впадуть в регіонах, що межують з РФ та в прифронтових районах. Навпаки зростатиме вартість квадратного метра в умовно безпечних регіонах, наприклад, на заході України. Серед провідних факторів впливу на ціни також треба зазначити настрій покупця, курс національної валюти відносно долара, темпи відновлення будівництва", – пояснила керівниця департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян.