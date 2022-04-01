Мовиться зокрема про допомогу тим, хто втратив роботу та надання житла вимушено переміщеним особам. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на засіданні Уряду від 1 квітня, повідомляє 24 канал.

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Специфіка програми "Прихисток"

Оскільки сотням тисяч громадян України довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських бомб і ракет, Офіс Президента анонсував програму "Прихисток". Мета проєкту – заохотити українців поділитися своїм житлом з тими, хто постраждав через напад Росії.

Шмигаль розповів, що сьогодні програма "Прихисток" працює.

Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсувати кошти на оплату комунальних послуг,

– додав він.

Крім того, Прем'єр-міністр наголосив, що наразі є вільні та безплатні місця для майже 10 тисяч вимушено переміщених осіб. Шмигаль закликав ознайомитися із програмою на офіційному сайті, де зібрана уся необхідна інформація.