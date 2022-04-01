Речь идет в частности о помощи тем, кто потерял работу и предоставление жилья вынужденно перемещенным лицам. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на заседании Правительства от 1 апреля, сообщает 24 канал.

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Специфика программы "Прихисток"

Поскольку сотням тысяч граждан Украины пришлось покинуть свои дома, спасаясь от российских бомб и ракет, Офис Президента анонсировал программу "Прихисток". Цель проекта – поощрить украинцев поделиться своим жильем с теми, кто пострадал из-за нападения России.

Шмыгаль рассказал, что сегодня программа "Прихисток" работает.

Тем, кто принял у себя внутренних переселенцев, мы будем компенсировать средства на оплату коммунальных услуг,

– добавил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что сейчас есть свободные и бесплатные места для почти для 10 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Шмыгаль призвал ознакомиться с программой на официальном сайте, где собрана вся необходимая информация.

Речь Шмыгаля на заседании правительства от 1 апреля: смотрите видео