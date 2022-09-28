Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. У Мінрегіоні наголосили, що перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з урахуванням пріоритетності.

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Де придбали житло для вимушено переміщених українців

Як повідомив Чернишов, уряд напрацьовує різноманітні механізми розв'язання житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Наразі влада вдалася лише до одного із них – надання житла для тимчасового проживання. Перші квартири вже виділили тим, хто потребував їх найбільше.

Сьогодні у Сумах 9 родин отримали соціальне житло. Ще дві родини оселяться в Ромнах,

– розповів міністр.

За його словами, найближчим часом соціальне житло отримають родини у:

Чернігові,

Житомирській,

Київській областях.

Всього Держмолодьжитло уже придбало 60 квартир для тимчасового розміщення громадян на:

Сумщині,

Київщині,

Житомирщині,

Чернігівщині.

Зазначається, що квартири за програмою надаються громадянам"“під ключ". Тобто із ремонтом, меблями та побутовою технікою. Побутову техніку, спальне приладдя та посуд для сімей придбало й надало Товариство Червоного Хреста України.

Житло для тимчасового проживання надається за договором найму, але безоплатно. Проживати у наданих квартирах можна від одного року та більше, якщо постраждалі особи не набули власного нерухомого майна. Переселенці не зможуть приватизувати надане житло, обміняти його чи поділити квадратні метри.

Яким буде житло після війни

За підрахунками Київської школи економіки, за час війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 121 000 житлових будинків. Щоб розв'язати це питання, держава може надати зараз тимчасове житло 850 тисячам особам, які переїхали із зони бойових дій.

В найближчі 10 років Україна планує звести ще 150 тисяч квартир для тих, хто потерпів від бойових дій. При цьому житло будуватиметься з врахуванням новітніх енергоефективних систем.