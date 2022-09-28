Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. В Минрегионе отметили, что перечень пострадавших, которым предоставляется жилье для временного проживания, определяют областные и Киевская городские военные администрации с учетом приоритетности.

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Где приобрели жилье для вынужденно перемещенных украинцев

Как сообщил Чернышев, правительство нарабатывает различные механизмы решения жилищной проблемы украинцев, которых агрессор лишил крова. В настоящее время власть прибегла только к одному из них – предоставление жилья для временного проживания. Первые квартиры уже выделили тем, кто нуждался в них больше всего.

Сегодня в Сумах 9 семей получили социальное жилье. Еще две семьи поселятся в Ромнах,

– рассказал министр.

По его словам, в ближайшее время социальное жилье получат семьи в:

Чернигов,

Житомирской,

Киевская область.

Всего Держмолодьжитло уже приобрела 60 квартир для временного размещения граждан в:

Сумской,

Киевской,

Житомирской,

Черниговской областях.

Отмечается, что квартиры по программе предоставляются гражданам "под ключ". То есть с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Бытовую технику, спальные принадлежности и посуду для семей приобрело и предоставило Общество Красного Креста Украины.

Жилье для временного проживания предоставляется по договору найма, но безвозмездно. Проживать в предоставленных квартирах можно от одного года и больше, если пострадавшие не приобрели личное недвижимое имущество. Переселенцы не смогут приватизировать предоставленное жилье, обменять его или разделить квадратные метры.

Каким будет жилье после войны

По подсчетам Киевской школы экономики, за время войны в Украине разрушены или повреждены более 121 000 жилых домов. Чтобы решить этот вопрос, государство может предоставить сейчас временное жилье 850 тысяч человек, переехавших из зоны боевых действий.

В ближайшие 10 лет Украина планирует построить еще 150 тысяч квартир для пострадавших от боевых действий. При этом жилье будет строиться с учетом новейших энергоэффективных систем.