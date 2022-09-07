Програма "Українська мрія": скільки кредитів видадуть до кінця року

За прозорих і зрозумілих механізмів іпотечної програми "Українська мрія", із жовтня по грудень включно може бути видано до 20 – 25 кредитів на придбання житла, і в умовах війни такий результат стане цілком прийнятним.

Про це розповіла голова правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" Тетяна Путінцева. Водночас, на погляд експертки, головною проблемою реалізації нової державної іпотечної програми за ставкою від 0% до 7%, орієнтованої на громадян пільгових категорій, можуть стати значні ризики невиконання або перегляду її умов, інформує 24 канал.

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Нова іпотечна програма: прогнози експертів

За словами Путінцевої, механізми реалізації цієї програми досі не донесені широкій громадськості. Зокрема, для ефективного запуску "Української мрії" має бути встановлено розмір і обсяг фінансування програми з боку "Укрфінжитло" та умови участі банківських структур.

Під час війни будь-які майнові та фінансові операції є надто ризикованими. Проте всі розуміють, що програма "Українська мрія" потрібна, адже вона вирішує одне із нагальних питань – дає можливість громадянам пільгових категорій придбати власне житло,

– наголосила експертка.

Вона додала, що зараз це особливо актуально для військовослужбовців.

Також перш ніж реалізовувати програму, іпотека повинна стати важливим напрямком розвитку комерційних банків. На жаль, тенденції останніх 2 – 3 років ситуація була не зовсім втішною. Про це свідчать обсяги виданих іпотечних кредитів:

з 2020 по 2022 роки їхня частка не перевищила 3 – 5% від загальної кількості угод на вторинному та первинному ринках житла;

у січні – лютому 2022 року показник іпотечних кредитів знаходився на рівні 0,5 – 0,8% від загальної кількості укладених за цей період угод з купівлі-продажу нерухомого майна;

від загальної кількості укладених за цей період угод з купівлі-продажу нерухомого майна; з квітня по серпень поточного року було видано лише кілька кредитів.

Більшість комерційних банків з лютого 2022 року частково або повністю згорнули власні іпотечні програми, а також спільні іпотечні програми із забудовниками. Це також стосується, банків, що були учасниками державної програми під 7%,

– зазначила Тетяна Путінцева.

Головні причини згортання комерційними банками іпотечних програм

Експертка пояснила, що згортання комерційними банками іпотечних програм пов'язане з:

непередбачуваністю війни – високі ризики збільшення обсягів пошкодженого майна, яке може бути придбано в іпотеку,

– високі ризики збільшення обсягів пошкодженого майна, яке може бути придбано в іпотеку, суттєвим збільшенням розміру облікової ставки НБУ , що потенційно збільшує відсоткові виплати позичальника до 30 – 35% на рік,

, що потенційно збільшує відсоткові виплати позичальника до 30 – 35% на рік, інфляційними процесами : до кінця 2022 року фактична інфляція може перевищити 40%, а у 2023 році очікується, що знецінення гривні може скласти ще 30%,

: до кінця 2022 року фактична інфляція може перевищити 40%, а у 2023 році очікується, що знецінення гривні може скласти ще 30%, зниженням прибутку потенційних позичальників у 2 – 2,5 раза (через вимушене безробіття, втрату майна, згортання бізнесу тощо),

у 2 – 2,5 раза (через вимушене безробіття, втрату майна, згортання бізнесу тощо), низьким прибутком банків, що у своєму розвитку робили вагому ставку саме на іпотеці, а також значними ризиками несплати відсотків позичальників за вже надані кредити.

За прогнозом Тетяни Путінцевої, переважна більшість кредитів за програмою "Українська мрія"може бути видана у відносно безпечних західних областях України. На її погляд, головним є саме запуск пільгової іпотеки з прогресією до зростання виданих кредитів уже у 2023 році.

"Державна іпотечна програма "Українська мрія" потенційно може стати рушієм розвитку не лише банківського сектору, а й ринку нерухомості. Насамперед мова йде про пожвавлення як вторинного, так і первинного ринків. Водночас для ефективного запуску державної іпотечної програми мають бути напрацьовані механізми, які б дали змогу залучити до цієї програми щонайменше 40% всіх комерційних банків", – вважає експертка.

Тетяна Путінцева вважає, що комерційні банки мають активно концентрувати увагу на своєчасному погашенні відсотків і формуванні потужних резервів у розмірі 150 – 200 мільйона гривень на випадок збитків від потенційно проблемних активів. Також варто зосередитися на напрямку "коротких" кредитів, що гарантують більшу обіговість та дохідність. Крім того, варто приділити значну увагу розвитку мережі відділень у більш захищених регіонах країни, насамперед у західних областях, де у найближчі 3 – 6 місяців буде сконцентровано до 60% попиту на банківські послуги.