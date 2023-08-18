Справжня перлина: на перший погляд цей будинок дуже простий, але варто зазирнути всередину

Будинок 1937 року з чудовим подвір'ям розташований у спекотному Тусоні, штат Аризона. Він пробув на ринку всього лише 6 днів, адже дуже сподобався одному покупцю.

Історичний будинок на вигляд дуже простий, але інтер'єр там просто чарівний. Окремої уваги також заслуговує задній двір з чудовим басейном, який зовсім не помітний з вулиці.

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Кожна кімната по-особливому чарівна

Будинок площею 108 квадратних метрів продають за 769 тисяч доларів. Це справді унікальне житло, адже воно входить до Національного реєстру історичних місць.

В інтерʼєрі органічно поєднується романтика "Старого Світу" та вимушені сучасні оновлення. Тож не дивно, що він так швидко привернув увагу покупця.

Вітальня з оригінальними деталями / Фото MLS SAZ

Нинішні власники придбали нерухомість у давнього жителя Тусона в 2021 році за 365 тисяч доларів США. Саме вони наполегливо працювали над її відновленням.

Попри невелику площу, житло вміщує три спальні, вітальню, кухню та повноцінну ванну кімнату. До нього також приєднане гостьове помешкання з неймовірним краєвидом на гори з вікна.

Кухня з оливковими меблями / Фото MLS SAZ

Одна з трьох спалень / Фото MLS SAZ

Агент з лістингу каже, що був помічником брокера з нерухомості в Тусоні протягом 50 років. Він впевнено каже: "Володіти цим будинком — це володіти скарбом Тусона".

Задній двір з басейном / Фото MLS SAZ