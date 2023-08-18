Исторический дом с виду очень прост, но интерьер там просто очаровательный. Отдельного внимания также заслуживает задний двор с отличным бассейном, который совсем не виден с улицы.

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Каждая комната по-особому очаровательна

Дом площадью 108 квадратных метров продается за 769 тысяч долларов. Это действительно уникальное жилье, ведь оно входит в Национальный реестр исторических мест.

В интерьере органично сочетается романтика "Старого Света" и современные обновления. Неудивительно, что он так быстро привлек внимание покупателя.

Гостиная с оригинальными деталями / Фото MLS SAZ

Нынешние владельцы приобрели недвижимость у давнего жителя Тусона в 2021 году за 365 тысяч долларов США. Именно они упорно трудились над ее восстановлением.

Несмотря на небольшую площадь, жилье вмещает три спальни, гостиную, кухню и полноценную ванную комнату. К нему также присоединен гостевой дом с невероятным видом на горы из окна.

Кухня с оливковой мебелью / Фото MLS SAZ

Одна из трех спален / Фото MLS SAZ

Агент по листингу говорит, что был помощником брокера по недвижимости в Тусоне в течение 50 лет. Он уверенно говорит: "Владеть этим домом – это владеть сокровищем Тусона".

Задний двор с бассейном / Фото MLS SAZ