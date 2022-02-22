Просто і елегантно: у Швеції показали, як виглядає вдалий інтер'єр маленької квартири

Хюґе та мінімалізм опинилися на хвилі усіх трендів та модних течій. Це змушує нас придивлятися до скандинавського стилю більш уважно.

Гьотеборг – відоме шведське місто, купівля нерухомості у якому – задоволення не з дешевих. Саме тому тут у моді доволі скромні по площі функціональні простори.

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Затишний комфорт / Фото alvhem

Втім, вдалий дизайн – це про првильне використання кожного метра та створення усіх потрібних умов. Команді дизайнерів, яка працювала над цією квартирою, вдалося втілити ці дві ідеї.

Стиль Скандинавії / Фото alvhem

Кольори, меблі, mid-century меблі – усе відповідає місцевим традиціям. Єдиний виняток – чорна підлога. Дизайнери обрали це рішення через велику кількість денного світла та світлих кольорів.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Відкрите зонування – вдале рішення для маленьких квартир / Фото alvhem

Ця квартира є чудовим прикладом того, що затишну та комфортну атмосферу можна створити будь-де, головне – ретельно означити свої потреби та побажання.

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