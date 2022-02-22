Гетеборг – известный шведский город, покупка недвижимости в котором – удовольствие не из дешевых. Именно поэтому здесь в моде довольно скромные по площади функциональные просторы.
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Уютный комфорт / Фото alvhem
Впрочем, удачный дизайн – это правильное использование каждого метра и создание всех нужных условий. Команде дизайнеров, работавшей над этой квартирой, удалось воплотить эти две идеи.
Стиль Скандинавии / Фото alvhem
Цвет, мебель, mid-century мебель – все соответствует местным традициям. Единственное исключение – черный пол. Дизайнеры выбрали это решение из-за большого количества дневного света и светлых цветов.
Открытое зонирование – удачное решение для маленьких квартир / Фото alvhem
Эта квартира является прекрасным примером того, что уютную и комфортную атмосферу можно создать в любом месте, главное – тщательно обозначить свои потребности и пожелания.
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