Гетеборг – известный шведский город, покупка недвижимости в котором – удовольствие не из дешевых. Именно поэтому здесь в моде довольно скромные по площади функциональные просторы.

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Уютный комфорт / Фото alvhem

Впрочем, удачный дизайн – это правильное использование каждого метра и создание всех нужных условий. Команде дизайнеров, работавшей над этой квартирой, удалось воплотить эти две идеи.

Стиль Скандинавии / Фото alvhem

Цвет, мебель, mid-century мебель – все соответствует местным традициям. Единственное исключение – черный пол. Дизайнеры выбрали это решение из-за большого количества дневного света и светлых цветов.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая за 19 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.

Открытое зонирование – удачное решение для маленьких квартир / Фото alvhem

Эта квартира является прекрасным примером того, что уютную и комфортную атмосферу можно создать в любом месте, главное – тщательно обозначить свои потребности и пожелания.

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