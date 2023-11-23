Як часто потрібно відчиняти вікна взимку: відповідь експертів
Джерело:Homes & Gardens
Вентиляція є вирішальним фактором для здорових і свіжих інтер'єрів. Тож потрібно регулярно провітрювати свій дім зимою.
Перш ніж говорити про те, як часто, важливо зрозуміти, чому ми маємо відчиняти вікна навіть у найхолоднішу пору. "Це дозволяє свіжому повітрю циркулювати, покращуючи якість повітря в приміщенні, очищуючи від забруднювачів, запахів та вологи", – пояснює експерт Джерамі Сіблі.
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Як часто треба відчиняти вікна взимку
"Відчиняйте вікна приблизно на 10 хвилин щоранку, щоб застояне вологе повітря вийшло", – каже ліцензований інспектор будинків і власник Property Inspection Pro в Балтіморі Сол Крук.
В ідеалі вікна слід відчиняти ненадовго щодня, навіть узимку. Щоденне провітрювання приблизно від 5 до 15 хвилин може значно покращити якість повітря в приміщенні, не спричиняючи істотних втрат тепла,
– зазначає експерт Джош Мітчелл.
Проте частота провітрювання залежить від таких факторів, як розмір вашої житлової площі, кількість мешканців і тип повсякденної діяльності.
"Важливо враховувати зайнятість кімнати та діяльність. Кімнати з великою кількістю людей або такими видами діяльності, як приготування їжі, можуть потребувати частішого провітрювання", – каже Мітчелл.
Місце вашого проживання також має значення, коли справа стосується провітрювання. "Якщо ви живете в холоднішому кліматі, можливо, вам потрібно бути більш обережними щодо тривалості та ступеня провітрювання, щоб уникнути надмірних втрат тепла. А в людей, які живуть у країнах з м'якшим кліматом є можливість частіше відчиняти вікна", – каже Джерамі Сіблі.