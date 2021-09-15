Бари та ресторани – ніша, у якій зазвичай багато сильних проєктів. Тому особливо приємно потрапити в цю номінацію. Це визнання не лише нас як студії, а й українського дизайну в цілому, – коментує Вікторія Якуша, засновниця Yakusha Design та авторка проєкту.

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Номінований проєкт – інтер’єр Їстетика – закладі, створеному в авторському стилі студії – живому мінімалізмі.

Заклад, створений в авторському стилі студії Yakusha Design – живому мінімалізмі / Фото Yakusha Design

Акцент у дизайні робили на лаконічності, sustainable-матеріалах, а також артизанальних предметах, які наповнюють простір живим духом. Заклад пропагує осмислений підхід до швидкої їжі, тому основною задачею дизайнерів було створити простір, який не обтяжуватиме зайвими елементами. Це своєрідне місце тиші, куди можна прийти та просто насолодитись їжею.

Заклад, створений в авторському стилі студії Yakusha Design – живому мінімалізмі / Фото Yakusha Design

Зазвичай бари та ресторани мають схожу ідентичність: багато деталей, декору, насичені кольори. В нашому проєкті навпаки – багато пустоти і повітря. Пустота дуже важливий елемент для мене, вона оголює сутність і дозволяє побачити важливе. Як би протирічно не звучало, але пустота наповнює, – розповідає про проєкт Вікторія.

Попри свою лаконічність, простір вийшов м’яким та затишним. В цьому допомогли фактурні глиняні стіни та плавні форми.

Створюючи простір, я завжди шукаю баланс – у формах, текстурах, відтінках. Плавні лінії столів і у противагу їм – геометрія сидінь. Тепла глиняна штукатурка і поряд – елементи з нержавійки. Усе має бути природно збалансовано, і тоді працюватиме, – додає Вікторія.

Заклад, створений в авторському стилі студії Yakusha Design – живому мінімалізмі / Фото Yakusha Design

Студія здебільшого працює з натуральними матеріалами. Великі обідні столи з колекції FAINA виготовлені з sustainable матеріалу "ztista". Це унікальна розробка бренду, в основі якої – перероблений папір, глина, сіно та інші природні елементи, які можуть розкладатись у ґрунті.

Додаткову зону доповнили простими геометричними пуфами з переробленого пластику.

Yakusha Design — мультидисциплінарна студія живого дизайну та архітектури, заснована Вікторією Якушею у 2006 році. Студія створює сучасну українську архітектуру, інтер’єри, а також має власну колекцію меблів, світла та декору FAINA. Номінацію на звання кращого інтер’єру світу студія Yakusha Design отримує вдруге. У 2019 році до шортлиста премії Dezeen Awards увійшов проєкт їхнього київського офісу – Ya Vsesvit.

Нині Yakusha Design працює над міжнародними проєктами з широкою географією та має 2 офіси – в Україні та Бельгії.