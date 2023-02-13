Квартири у "стилі Пшонки" давно стали об'єктом глузування. Втім, на них досі існує попит, про що свідчать деякі оголошення про продаж та оренду.

Позолота, ліпнина, багато мармуру. Здавалося, усе це залишилося у минулому, коли знатні люди роз'їжджали у каретах, а їхньою найбільшою втіхою були бали та гучні пишні святкування.

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Втім, для когось ці атрибути досі є ознакою високого статусу, тож обійтися без них в інтер'єрі ніяк не виходить. Коли колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка втік з країни, а його помешкання стало доступним для загалу, то глузуванню з його вподобань не було меж, а такий інтер'єр навіть отримав назву "пшонка-стайл". Здавалося б, після такого ніхто не буде повторювати подібне, але схожі пропозиції на ринку можна знайти навіть сьогодні.

"Багате" помешкання / Фото ТСН

Наприклад, у Києві пропонують орендувати житло у схожому стилі, воно розташоване поблизу палацу "Україна". Ціна такого задоволення – 2 тисячі доларів на місяць.

Інтер'єр квартири вже здійняв фурор / Фото ТСН

Усі меблі у квартирі – за індивідуальним замовленням, з дерева, покриття – рояльний лак. Всі міжкімнатні двері виконані за індивідуальним дизайном з вітражним склом, покриття дверей – рояльний лак. На балконі та в санвузлах декоративні мандали з підсвіткою та дзеркалами, так само виконані на замовлення,

– розповідають в оголошенні.

Усі меблі виготовлені на замовлення / Фото ТСН

Якщо квартира дуже сподобається – можна стати її власником. За особливе помешкання площею 80 квадратів на 18 поверсі 20-поверхового будинку просять 300 тисяч доларів.