Позолота, лепнина, много мрамора. Казалось, все это осталось в прошлом, когда знатные люди разъезжали в каретах, а их развлечениями были балы и громкие пышные празднества.

Не пропустите Стены, что согревают: на какие новостройки обратить внимание, чтобы сэкономить на отоплении

Впрочем, для кого-то эти атрибуты до сих пор являются признаком высокого статуса, поэтому обойтись без них в интерьере никак не получается. Когда бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка сбежал из страны, а его жилье стало доступным для общества, то насмешке над его предпочтениями не было предела, а такой интерьер даже получил название "пшонка-стайл". Казалось бы, после этого никто не будет повторять подобное, но похожие предложения на рынке можно найти даже сегодня.

"Богатое" помещение / Фото ТСН

К примеру, в Киеве предлагают арендовать жилье в похожем стиле, оно расположено вблизи дворца "Украина". Цена такого удовольствия – 2 тысячи долларов в месяц.

Интерьер квартиры уже произвел фурор / Фото ТСН

Вся мебель в квартире – по индивидуальному заказу, из дерева, покрытие – рояльный лак. Все межкомнатные двери выполнены по индивидуальному дизайну с витражным стеклом, покрытие двери – рояльный лак. На балконе и санузлах декоративные мандалы с подсветкой и зеркалами, так же выполнены на заказ,

– рассказывают в объявлении.

Вся мебель изготовлена на заказ / Фото ТСН

Если квартира очень понравится – можно стать ее владельцем. За особенное жилье площадью 80 квадратов на 18 этаже 20-этажного дома просят 300 тысяч долларов.