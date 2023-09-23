Усі п'ять будиночків продають дуже дешево – за ціною до 300 тисяч доларів. Хоч майже всі вони побудовані в минулому столітті, вигляд мають просто чудовий.
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Пенфілд, Нью-Йорк
- Ціна: 235 тисяч доларів
Котедж з трьома спальнями в затишному місці / Фото Realtor
Солсбері, Меріленд
- Ціна: 250 тисяч доларів
Будинок 1940-х років з трьома спальнями, який нещодавно оновили / Фото Bright MLS
Рочестер, Нью-Йорк
- Ціна: 275 тисяч доларів
Будинок площею 140 квадратних метрів з трьома спальнями / Фото Realtor
Ред-Вінґ, Міннесота
- Ціна: 280 тисяч доларів
Милий котедж з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами / Фото Realtor
Нью-Пойнт, Вірджинія
- Ціна: 299 900 доларів
Будинок з двома спальнями та двома ванними кімнатами / Фото Realtor