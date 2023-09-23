Все пять домиков продают очень дешево – по цене до 300 тысяч долларов. Хотя почти все они построены в прошлом веке, выглядят просто великолепно.
Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях
Пенфилд, Нью-Йорк
- Цена: 235 тысяч долларов
Коттедж с тремя спальнями в уютном месте / Фото Realtor
Солсбери, Мэриленд
- Цена: 250 тысяч долларов
Недавно обновившийся дом 1940-х годов с тремя спальнями / Фото Bright MLS
Рочестер, Нью-Йорк
- Цена: 275 тысяч долларов
Дом площадью 140 квадратных метров с тремя спальнями / Фото Realtor
Ред-Винг, Миннесота
- Цена: 280 тысяч долларов
Милый коттедж с тремя спальнями и тремя ванными комнатами / Фото Realtor
Нью-Пойнт, Вирджиния
- Цена: 299 900 долларов
Дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами / Фото Realtor