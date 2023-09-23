Дешево та красиво: п'ять вигідних пропозицій житла, які зараз доступні у США
Джерело:Realtor
Чарівний і дешевий – це виграшне поєднання, коли мовиться про купівлю нерухомості. У США таких пропозицій не так вже й багато, тож зверніть увагу на ці чудові будиночки в різних штатах.
Усі п'ять будиночків продають дуже дешево – за ціною до 300 тисяч доларів. Хоч майже всі вони побудовані в минулому столітті, вигляд мають просто чудовий.
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Пенфілд, Нью-Йорк
- Ціна: 235 тисяч доларів
Солсбері, Меріленд
- Ціна: 250 тисяч доларів
Рочестер, Нью-Йорк
- Ціна: 275 тисяч доларів
Ред-Вінґ, Міннесота
- Ціна: 280 тисяч доларів
Нью-Пойнт, Вірджинія
- Ціна: 299 900 доларів