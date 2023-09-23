Дешево та красиво: п'ять вигідних пропозицій житла, які зараз доступні у США

Чарівний і дешевий – це виграшне поєднання, коли мовиться про купівлю нерухомості. У США таких пропозицій не так вже й багато, тож зверніть увагу на ці чудові будиночки в різних штатах.

Усі п'ять будиночків продають дуже дешево – за ціною до 300 тисяч доларів. Хоч майже всі вони побудовані в минулому столітті, вигляд мають просто чудовий.

Зверніть увагу Чим керуються українці, купуючи житло в сьогоднішніх реаліях

Пенфілд, Нью-Йорк

Ціна: 235 тисяч доларів

Котедж з трьома спальнями в затишному місці / Фото Realtor

Солсбері, Меріленд

Ціна: 250 тисяч доларів

Будинок 1940-х років з трьома спальнями, який нещодавно оновили / Фото Bright MLS

Рочестер, Нью-Йорк

Ціна: 275 тисяч доларів

Будинок площею 140 квадратних метрів з трьома спальнями / Фото Realtor

Ред-Вінґ, Міннесота

Ціна: 280 тисяч доларів

Милий котедж з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами / Фото Realtor

Нью-Пойнт, Вірджинія

Ціна: 299 900 доларів

Будинок з двома спальнями та двома ванними кімнатами / Фото Realtor