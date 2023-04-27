Ціни на дерев'яні будиночки коливаються від 395 до 450 000 тисяч фунтів кожен. Через те, що хатини розташовані на ізольованому пляжі, там немає водопостачання та електрики.

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Ціна приваблива, але є підступ

Відсутність води та електрики – це не єдині мінуси будиночків. Дістатися до них теж доволі важко. Це можна зробити тільки на поромі або пішки. Також у більшості будиночків немає туалету, а точніше він є лише в одному з них.

Лише в одному будиночку є туалет / Фото BNPS

Загалом на пляжі розміщені ще 360 таких хатин. Звідти відкриваються приголомшливі краєвиди на море, острів Вайт і сусідню гавань Крайстчерч. Попит на таке житло особливо зріс після пандемії.

Власник Стівен Бат сказав: "М'юдфорд приваблює людей тим, що тут вони відчувають атмосферу острова. Багато людей, які успадкували ці будиночки, не відчувають, що зможуть їх продати. Вони передадуть їх своїм дітям".

Люди, які в дитинстві жили на пляжі М'юдфорд, пам'ятають його як найчарівніше місце в їхньому житті.

Місця, де розташовані п'ять хатинок / Фото BNPS