На британському пляжі продають п'ять хатин за 2 мільйони фунтів: чи є тут підступ

У Дорсеті на пляжі М'юдфорд-Сендбенк зробили унікальну пропозицію. Там продають аж п'ять будиночків загальною вартістю 2,1 мільйона фунтів.

Ціни на дерев'яні будиночки коливаються від 395 до 450 000 тисяч фунтів кожен. Через те, що хатини розташовані на ізольованому пляжі, там немає водопостачання та електрики.

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Ціна приваблива, але є підступ

Відсутність води та електрики – це не єдині мінуси будиночків. Дістатися до них теж доволі важко. Це можна зробити тільки на поромі або пішки. Також у більшості будиночків немає туалету, а точніше він є лише в одному з них.

Лише в одному будиночку є туалет / Фото BNPS

Загалом на пляжі розміщені ще 360 таких хатин. Звідти відкриваються приголомшливі краєвиди на море, острів Вайт і сусідню гавань Крайстчерч. Попит на таке житло особливо зріс після пандемії.

Власник Стівен Бат сказав: "М'юдфорд приваблює людей тим, що тут вони відчувають атмосферу острова. Багато людей, які успадкували ці будиночки, не відчувають, що зможуть їх продати. Вони передадуть їх своїм дітям".

Люди, які в дитинстві жили на пляжі М'юдфорд, пам'ятають його як найчарівніше місце в їхньому житті.

Місця, де розташовані п'ять хатинок / Фото BNPS