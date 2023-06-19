Сезон розпочався: 5 плавучих будинків у США на різну кишеню

Дім на воді – це мрія, чи не так? У різних штатах США на ринку з'явилися гарні будинки, деякі навіть до 500 тисяч доларів.

Літом усі хочуть відпочинку біля води. Тепер у вас буде спокуса жити просто неба в затишному будинку в Орегоні, Вашингтоні чи Каліфорнії. Ось 5 нерухомостей з різними зручностями.

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Саусаліто, Каліфорнія

Ціна: 2 890 000 доларів

Це одне з найрозкішніших житлових суден, які ми коли-небудь бачили. Воно має площу 255 квадратних метрів та вміщує чотири спальні.

Дім на воді в Саусаліто / Фото Realtor

Портленд, Орегон

Ціна: 435 тисяч доларів

Будинок площею 111 квадратних метрів вирізняється зручною спальнею на мансарді. Інтер'єр повністю обшитий панелями, є багато вбудованих полиць і місць для зберігання. Спалень – дві.



Нерухомість у Портленді / Фото Realtor

Аламеда, Каліфорнія

Ціна: 665 тисяч доларів

Це човновий будиночок у стилі фермерського житла. Тут є чудова спальня на горищі з мансардними вікнами та терасою з краєвидами.

Гарний будиночок в Аламеді / Фото Realtor

Сієтл, Вашингтон

Ціна: 1 350 000 доларів

Диво на набережній: цей котедж із двосхилим дахом із вітражами та червоними голландськими дверима – чудовий варіант. Всередині ви побачите планування, яке здається набагато більшим і кращим, ніж більшість традиційних будинків площею 76 квадратних метрів.

Маленький будиночок для відпочинку в Сієтлі / Фото Realtor

Портленд, Орегон

Ціна: 325 тисяч доларів

Плавучий будинок із двома спальнями є найдоступнішим варіантом серед усіх. Він розташований навпроти острова Сові. Житло легко може слугувати сімейним будинком або місцем для відпочинку на вихідних.



Будинок у Портленді може стати вашим домом, а не лише місцем для відпочинку / Фото Realtor