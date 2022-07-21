До відновлення Будинку офіцерів у Вінниці долучиться Швейцарія та Ізраїль

Представники Посольств Швейцарії та Ізраїлю долучаться до відновлення вінницького Будинку Офіцерів. Будівля сильно постраждала від російського ракетного удару 14 липня.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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Під час брифінгу Борзов зазначив, що 20 послів країн ЄС відвідали Вінницю. У ході зустрічі обговорили відбудову міста, яке постраждало внаслідок обстрілів з боку росії.

Я запропонував на прикладі Маріупольського театру, у відновленні якого пообіцяла допомогти Італія, щоб вони також долучилися до відбудови. Зголосилися допомагати Посольство Швейцарії в Україні та Посольство Ізраїлю,

– заявив Сергій Борзов.

За його словами, для відновлення Будинку офіцерів, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, будуть звертатися до провідних архітекторів регіону.

"Ця будівля пережила Другу світову війну в цьому класичному фасаді, тож більшість вважає, що саме такий фасад має залишитись. На жаль, будівля вщент зруйнована та небезпечна, підлягає повному знесенню. Для того, щоб відбудувати новий Будинок офіцерів, збираємо всіх найкращих архітекторів Вінницької області. Щоб кожен запропонував думки і бачення не лише щодо Будинку офіцерів, але і міської площі",

– пояснив начальник Вінницької обласної військової адміністрації.

За інформацією Борзова, стан Будинку побуту "Ювілейний", який також зазнав сильних руйнувань, визначать після фахової експертизи. Лише після цього стане зрозуміло, чи можна буде реконструювати споруду.

Брифінг Сергія Борзова у Медіацентрі Україна: дивіться відео

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