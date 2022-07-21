Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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В ходе брифинга Борзов отметил, что 20 послов стран ЕС посетили Винницу. В ходе встречи обсудили восстановление города, пострадавшего в результате обстрелов со стороны россии.

Я предложил на примере Мариупольского театра, в восстановлении которого пообещала помочь Италия, чтобы они присоединились к восстановлению. Согласились помогать Посольство Швейцарии в Украине и Посольство Израиля,

– заявил Сергей Борзов.

По его словам, для восстановления Дома офицеров, являющегося памятником архитектуры местного значения, будут привлекать ведущих архитекторов региона.

"Это здание пережило Вторую мировую войну в этом классическом фасаде, поэтому большинство считает, что именно такой фасад должен остаться. К сожалению, здание полностью разрушено и опасно, подлежит полному сносу. Для того чтобы отстроить новый Дом офицеров, собираем всех лучших архитекторов Винницкой области. Чтобы каждый предложил мнения и видения не только по поводу Дома офицеров, но и городской площади",

– объяснил начальник Винницкой областной военной администрации.

По информации Борзова, состояние Дома быта "Юбилейный", которое также испытало сильные разрушения, определят после профессиональной экспертизы. Только после этого станет ясно, можно ли будет реконструировать сооружение.

Брифинг Сергея Борзова в Медиацентре Украина: смотрите видео

Судьба Дома офицеров и дома быта "Юбилейный": последние новости