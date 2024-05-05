Нагадує руїни: який вигляд має "райське місто" в пустелі, яке так і не добудували

"Райське місто" планували звести за 50 кілометрів від Тегерана, столиці Ірану. Проте будівництво зупинили й так і не довели до кінця. Зараз ці недобудови виглядають дещо моторошно, наче раніше там вирувало життя.

Житлова програма Mehra Mer стала невдалою для влади Ірану. Її навіть можна назвати перешкодою на шляху до відновлення економіки країни. Адже "райське місто" нагадує занедбаний район із близько сотнею будівель.

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Покинуте "райське місто" посеред пустелі

За планом, це мав бути квітучий район у Пардісі. З 2001 по 2011 рік у пустелі звели багато висотних багатоповерхових будинків, які хотіли продавати за доступною ціною робітникам із низьким і середнім рівнем доходу. Так влада Ірану хотіла подолати демографічну кризу та загалом збільшити кількість житла, якого дуже бракувало.

"Райське місто" мало стати центром життя з громадським транспортом, лікарнями, школами та навіть парками. Однак проєкт не вдалося реалізувати з двох причин. По-перше, провал зумовила недбалість будівельників, які мало замислювалися про екологічні обставини, коли починали зводити місто.

Покинуте місто, яке так і не добудували / Фото messynessychic.com

У перших квартирах були несправні каналізаційні системи й опалення, електрика з перебоями та ще й недостатній доступ до води. Ще багато будинків зруйнувалися внаслідок землетрусу 2017 року.

По-друге, через інфляцію в умовах нестабільної економіки доступні квартири для багатьох стали задорогі. Помешкання, які спочатку призначали малозабезпеченим, могли придбати собі тільки працівники середньому класу.

Варто зазначити, що є люди, які все ж оселилися у "райському місті". За даними останнього перепису населення (2016 рік), у 23 938 домогосподарствах проживало 73 363 особи.